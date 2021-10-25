В Молдавии хотят провести аудит долга за газ перед Россией

Власти Молдавии готовы обсуждать с Россией задолженность за газ, но перед этим нужно провести ее аудит. И в этот период поставки газа должны продолжаться, считают местные власти. На 27 октября запланированы новые переговоры с «Газпромом»: Кишинев рассчитывает на долгосрочный контракт, но «Газпром» грозит прекратить поставки, если долг в $700 млн не будет погашен.

Молдавия готова обсуждать с «Газпромом» вопрос о задолженности за топливо, но до принятия каких-либо решений должен пройти независимый аудит долговых обязательств. Об этом на брифинге в понедельник заявил министр инфраструктуры страны Андрей Спыну. Его слова предполагают, что пока Кишинев проводит аудит, газ в Молдавию должен поставляться.

До этого «Газпром» предупредил иностранного партнера, что без погашения долга, который с учетом неустоек и пеней составляет около $700 млн, с 1 декабря закачку топлива могут прекратить.

По словам Спыну, молдавский долг за газ начал копиться еще в 1994 году. Энергетический вопрос он надеется решить 27 октября. «В среду у меня состоится встреча с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге, чтобы продолжить переговоры. Переговоры проходят сложно, но мы хотим подписать долгосрочный контракт», — заявил министр.

По его словам, Кишинев рассчитывает договориться о поставках газа по «корректной» цене. «Мы предложили несколько вариантов, цена может быть привязана к стоимости газа на бирже, может быть использована смешанная формула, которая будет учитывать как цены на бирже, так нефтяные котировки», — добавил Спыну. Каких-либо конкретных цифр он не называл.

В то же время бывший премьер-министр страны Ион Кику объяснил, каким образом у Молдавии появилась столь объемная задолженность за потребление газа на правом берегу Днестра. Без учета штрафов она составляет $444 млн. По словам экс-премьера, эта сумма сформировалась в три этапа. В 2006-2007 годы образовался долг в $39,3 млн, в 2011-2015 гг. — $394,1 млн, в сентябре 2021 года еще $10,7 млн.

Кику отметил, что с 2016 года по август 2021-го долги не копились. «Итак, 394,1 миллиона долларов накоплены в виде долга в 2011-2015 годах, то есть в период, когда нынешние руководители государства были в правительстве. Может, поэтому россияне просят их выплатить долг сейчас?», — написал Кику.

В свою очередь, в Кремле 25 октября заявили, что президент России Владимир Путин пока не собирается обсуждать газовую проблему с молдавским руководством. «Нет, у президента пока нет в планах, но, с другой стороны, как-то продолжать диалог надо. Надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться», — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что позиция российской стороны в лице «Газпрома» является коммерческой, предельно понятной и уже включает все возможные скидки для партнеров из Кишинева.

Директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин отметил, что поставки в Молдавию занимают всего полуторапроцентную долю в экспортном портфеле «Газпрома» на Запад. Поэтому отказ от них существенно не скажется на структуре доходов компании.

«Компания уже останавливала поставки газа. Это было совершено в отношении Украины, например. Тут нет позиции «верю — не верю». Если сторона покупателя не пойдет навстречу, значит, поставки будут приостановлены», — заявил Пикин.

Эксперт считает, что в случае остановки прокачки газа Кишинев будет вынужден закупать его у других европейских партнеров. Но это будет тот же самый российский газ, но по более высокой цене. В конечном итоге это может привести к энергетическому кризису, росту цен и тарифов для молдаван. «Киев может часть поставок, которые реверсом к ним попадают, отдавать Молдавии. Но только ценник реверса равен спотовой цене. А спот сейчас $1000-1200», — добавил он.

1 октября «Газпром» продлил контракт с Кишиневом на поставку газа на месяц: до этого действовал подписанный еще в 2008 году долгосрочный контракт с ценой в $200 за 1 тыс. кубометров. Новый краткосрочный договор предусматривал стоимость тысячи кубометров в $790 с учетом ситуации на топливном рынке.

Однако «Молдавгаз» 6 октября заявил, что потребление газа в стране возросло и сейчас превышает поставки из России, что грозит энергетическим кризисом. Спустя неделю в стране ввели «режим тревоги», а 22 октября Кишинев объявил в стране чрезвычайное положение и запросил газ взаймы у Киева.

В ходе последнего раунда переговоров между «Газпромом» и «Молдавгазом» российская сторона предложила 25-процентную скидку от текущей цены в обмен на погашение долга в $700 млн. Однако Кишинев не принял условия и настаивал на снижении стоимости газа вдвое из-за отсутствия средств для оплаты. Кроме того, Молдавия ранее не признавала исторически сложившуюся задолженность, поскольку считает, что не должна платить за газ, поставленный в неподконтрольное Приднестровье.