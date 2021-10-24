Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Оружейник фильма «Раст» вызвала проблемы на съемках другого фильма из-за... 04:34
Фигуристка Медведева рассказала о чувстве страха, приходящем с возрастом 04:25
В ФРГ отреагировали на объявление Эрдоганом послов персонами нон грата 04:22
Facebook обвинили в разжигании религиозной ненависти в Индии 04:02
Фигуристка Трусова выиграла короткую программу на Гран-при США 03:50
Собаковод с топором изрубил двух мужчин в Екатеринбурге 03:50
Разработчики рассказали о возможностях робота «Маркер» бороться против... 03:40
Федор Емельяненко рассказал, как ему удалось нокаутировать Джонсона на Bellator 269 03:33
Бывший спортивный директор «Зенита» о Кокорине: не все пончики получаются... 03:23
В Москве девушка выпала из окна жилого дома 03:23

Пушков назвал власти Молдавии «совсем отчаявшимися людьми»

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил обращение властей Молдавии к Украине с просьбой о помощи в связи с энергетическим кризисом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, просить газ у Киева могут только те, кто совсем отчаялся.

«Это вместо того, чтобы найти договоренность с Россией», — отметил сенатор.

Он также указал, что США не спешат оказать помощь Молдавии, предпочитая экспортировать сжиженный природный газ в другие страны.

«Да, и кстати: где же американский сжиженный газ, где же те «молекулы свободы», которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы — величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли», — резюмировал Пушков.

Накануне глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Кишинев попросил у Киева предоставить Молдавии 15 млн кубометров газа.

Ранее в Молдавии объявили чрезвычайное положение из-за нехватки газа.

«Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. Власти республики надеются заключить с российской компанией новое долгосрочное соглашение на поставку газа, которое пока не подписано.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях