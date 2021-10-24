Пушков назвал власти Молдавии «совсем отчаявшимися людьми»

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил обращение властей Молдавии к Украине с просьбой о помощи в связи с энергетическим кризисом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, просить газ у Киева могут только те, кто совсем отчаялся.

«Это вместо того, чтобы найти договоренность с Россией», — отметил сенатор.

Он также указал, что США не спешат оказать помощь Молдавии, предпочитая экспортировать сжиженный природный газ в другие страны.

«Да, и кстати: где же американский сжиженный газ, где же те «молекулы свободы», которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы — величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли», — резюмировал Пушков.

Накануне глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Кишинев попросил у Киева предоставить Молдавии 15 млн кубометров газа.

Ранее в Молдавии объявили чрезвычайное положение из-за нехватки газа.

«Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. Власти республики надеются заключить с российской компанией новое долгосрочное соглашение на поставку газа, которое пока не подписано.