Премьер Молдавии объяснила, почему не удалось договориться с Россией о поставках газа

Власти Молдавии рассчитывают заключить с «Газпромом» новое долгосрочное соглашение на поставку газа. Но «историческая» задолженность республики — около $700 млн — не должна быть частью нынешних переговоров по контракту, указала премьер-министр страны Наталья Гаврилица. По ее словам, «это очень большой долг, который мы не признаем». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что республика не признает «исторический» долг за газ. Поэтому он не должен быть частью переговоров с «Газпромом» о дальнейших поставках топлива, считает она.

«Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту.

Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте», — пояснила глава кабмина в эфире телеканала Moldova 1.

Власти республики рассчитывают заключить с российской компанией новое долгосрочное соглашение на поставку газа, которое пока не подписано. Двухдневные российско-молдавские переговоры у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, как сообщил РБК, «закончились безрезультатно».

По данным источника издания, российская сторона предложила «справедливую рыночную цену» с предоставлением дополнительной скидки в 25% — ее единственным условием является возврат накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдавии за поставленный газ в объеме около $700 млн (без учета долга Приднестровья). При этом выплатить эту сумму необходимо в течение ближайших трех лет.

Будет ли газ после 1 ноября

Молдавскую делегацию представляли вице-премьеры страны Владислав Кульминский и Андрей Спыну. Они настаивали на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие средств. Источник «Коммерсанта» полагает, что в этих условиях заключение нового долгосрочного контракта до 1 ноября «весьма сомнительно», и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа после этой даты.

«Газпрому» и «Молдовагазу» в 2021 году удалось достичь соглашение по поставкам только до конца октября. В 2020-м средняя цена на газ для Молдавии составляла $149 за 1 тыс. куб. м, но к сентябрю 2021 года она возросла до $550. В октябре республика платит уже $790 (при среднегодовом значении в $200).

Накануне власти Молдавии ввели ЧП из-за ситуации с дефицитом газа – до 20 ноября. Этот режим необходим, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, которые будут поддерживать давление в газопроводе. В частности, комиссия по чрезвычайным ситуациям получила право принимать любые экстренные меры для обеспечения республики газом без согласования с парламентом.

Обращаясь к депутатам, Гаврилица рассказала о «тяжелых переговорах с «Газпромом» по снижению тарифов на газ». Она уточнила, что в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов и давление в газотранспортной сети упало до критических значений.

Кишинев также намерен создать совместно с Киевом рабочую группу, чтобы перенять украинский опыт в вопросе закупок газа.

Ранее в правительстве страны приняли решение о выделении мазута из резервного фонда для снижения потребления газа, используемого для отопления.

Исторический долг и Приднестровье

Сумма в $700 млн – это задолженность АО «Молдовагаз» перед «Газпромом» за вычетом долга Приднестровья перед самим молдавским предприятием.

По открытым данным, российская компания оценивает размер дебиторской задолженности АО «Молдовагаз» более чем в $7,5 млрд. Причем основная часть этой суммы приходится именно на потребителей Приднестровья – свыше $6,8 млрд.

Нынешний рост стоимости газа для Молдавии вызван нефтяной привязкой. Дело в том, что Кишинев сейчас получает российское топливо, исходя из биржевых котировок 2008 года, когда его стоимость была рекордно высокой и составляла в пиковые отрезки $148 за баррель.