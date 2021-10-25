В Кремле заявили, что Россия рассчитывает на продолжение диалога с Молдавией по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с поставками российского газа в Молдавию. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

До этого премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила, что Кишинев не признает исторический долг за газ, по этой причине он не должен быть частью переговоров с «Газпромом».

У Пескова узнали, не планируется ли будущих контактов Владимира Путина с руководством Молдавии.

По словам Пескова, у президента нет в планах и переговорах темы, касающейся поставок газа.

«Позиция российской стороны, «Газпрома» предельно понятна, предельно проста, это — коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки», — подчеркнул пресс-секретарь российского главы.

Россия рассчитывает, что в дальнейшем переговоры продолжатся.

Ранее появилась информация, что двухдневные российско-молдавские переговоры по газу, проходившие у заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, завершились безрезультатно. По словам Козака, российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной скидки в размере 25%. Однако молдавская делегация настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной.

Компания «Газпром» до 1 ноября текущего года продлила соглашение с Молдавией на закачку топлива. Цена выросла до $790 за тыс. куб. при среднегодовом значении в $200.