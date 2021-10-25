Украинский «Нафтогаз» заключил с Молдавией соглашение о продаже 700 куб. м газа

Молдавская компания Energocom подписала с украинским «Нафтогазом» соглашение о возможном получении до 700 млн кубов газа, сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник в правительстве.

Уточняется, что в случае необходимости «Нафтогаз» будет продавать импортный ресурс, то есть приобретенный в Европе, с прибылью для компании.

«О газе собственной добычи не может идти и речи», — отметили в правительстве.

Сделка состоялась на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозированности поставок со стороны российского «Газпрома», пишет издание.

Ранее стало известно, что Молдавия обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн м куб. газа на фоне дефицита топлива. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Киев заинтересован в помощи соседней стране, так как одна из украинских областей получает электричество из общей с ней системы.

Из-за проблем с поставками газа в Молдавии объявили чрезвычайное положение.