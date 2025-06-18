«Он будет дороже»: глава «АвтоВАЗа» рассказал о цене на Lada Azimut

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил на ПМЭФ, что новый кроссовер Azimut будет дороже остальных моделей Lada, сообщает РИА Новости.

«Он будет чуть дороже, чем сегодняшняя линейка автомобилей «АвтоВАЗа», но все равно он далеко не оторвется. Это будет все равно в среднем дешевле, чем в целом по рынку», — рассказал Соколов в кулуарах презентации кроссовера.

До этого сообщалось, что у первого кроссовера Lada будет три мотора и исключительно передний привод.

«Моторов будет три: 1.8 (132 л.с.), 1.6 (120 л.с.) и ориентировочно через два года — китайский турбомотор 1.5 (на 150 л.с.)», — сообщает канал No Limits.

Отмечается, что привод будет только передний — платформа Lada Vesta не рассчитана под полный привод.

Уже в базовой комплектации Lada Azimut установлены мультимедийная система (с экраном 10» и 6 динамиками) и цифровая комбинация приборов со встроенной навигацией, камера заднего вида, полностью светодиодная оптика, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ.

Прототип автомобиля впервые показали в январе 2025 года во время визита на завод в Тольятти президента Владимира Путина.

Подробнее о новом кроссовере Lada Azimut — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что проект российского кроссовера e-Neva заморозили на неопределенный срок.