Первый в истории кроссовер: «АвтоВАЗ» показал Lada Azimut

«АвтоВАЗ» представил в Санкт-Петербурге первый кроссовер в истории завода – Lada Azimut. Автомобиль на платформе Vesta начнут производить в 2026 году. Также представили Lada Aura для такси и гоночную Iskra. Aurus привез на ПМЭФ минивэн Arsenal в исполнении VIP. Обо всех новинках российских автопроизводителей – в материале «Газеты.Ru».

На Петербургском международном экономическом форуме «АвтоВАЗ» представил кроссовер Lada Azimut. Его производство начнется в 2026 году. Автомобиль базируется на платформе Lada Vesta, но кузовные панели у него оригинальные. Это боковины, капот, крышка багажника.

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У автомобиля рельефные боковины с восходящей подоконной линией и дверные ручки под естественный хват. Для Azimut будут доступны три двигателя. Мотор рабочим объемом 1,6 л — 120 л.с., 1,8-литровый — 132 л.с., позднее ожидается турбомотор на 150 л.с.

Помимо механической трансмиссии будет доступна автоматическая – вариатор, по аналогии с Lada Vesta. Но привод у кроссовера только передний: это обусловлено конструкцией платформы.

close АО «АВТОВАЗ»

Lada Azimut (под условным наименованием B-Cross) частично рассекретили в январе 2025 года в ходе визита на «АвтоВАЗ» президента России Владимира Путина.

В дизайне Lada B-Cross сохранились элементы нынешнего стиля Lada, включая икс-образные подштамповки на боковинах автомобиля. На задних стойках — подштамповки той же формы, что воздухозаборники на классической Lada Niva Legend. Задние фонари соединены затемненной полосой по всей ширине крышки багажника, — такое решение применяется на многих современных китайских и европейских автомобилях.

От Vesta кузов нового Lada Azimut унаследовал 135 деталей. Всего кузов кроссовера состоит из 360 деталей.

Lada Niva Travel обновили

Внедорожник Lada Niva Travel представлен на ПМЭФ в обновленном варианте. У него новый бампер, блок противотуманных фар, а основные фары стали светодиодными. Кроме того, автомобиль получил 17 дюймовые колеса.

close Презентация автомобиля Niva Travel на стенде «АвтоВАЗа» на ПМЭФ-2025 Илья Питалев/РИА Новости

Под капотом обновленной Niva Travel новый двигатель 1.8 мощностью 90 л.с.

Двигатель сделан на базе 16-клапанного мотора Lada, у которого для большего рабочего объема увеличили ход поршня.

Гоночная Iskra и Aura для такси

Продажи серийной Lada Iskra еще не стартовали, но «АвтоВАЗ» показал гоночный вариант своей новинки. В салоне – матовая передняя панель, гоночный руль и сиденья, а также мощный каркас безопасности.

close Спортивная версия Lada Iskra на стенде «АвтоВАЗа» на ПМЭФ-2025 Илья Питалев/РИА Новости

Под капотом – мотор 1.8 мощностью 173 л.с., заднюю часть кузова дополнительно усилили.

Серийная Lada Iskra оснащается 1,6-литровыми двигателями Lada мощностью 90 или 106 л.с.

Седан Lada Aura привезли в Санкт-Петербург в исполнении для такси – с желтой полосой по кузову и «шашечками». Несмотря на ожидания, что в этой версии машина получит упрощенную отделку, выставленный на ПМЭФ автомобиль в салоне не отличается от обычной Aura. Внутри — сиденья с кожаной обивкой, на заднем диване – два подголовника и обогрев.

close Lada Aura для такси на стенде «АвтоВАЗа» на ПМЭФ-2025 Илья Питалев/РИА Новости

Сверхбогатый Aurus

Российский производитель премиальных автомобилей Aurus привез в Санкт-Петербург сразу две новинки – минивэн Arsenal в исполнении VIP и бронированный внедорожник Komendant.

В Aurus подчеркнули, что их минивэн – единственный на российском рынке, представленный в люксовом сегменте. Под капотом Arsenal – двигатель мощностью 598 л.с., который агрегатируется с автоматической трансмиссией и полным приводом.

close Arsenal в исполнении VIP на ПМЭФ-2025 ТАСС

Бронированный Komendant снабжен гибридной силовой установкой на основе мотора 4.4. Он ограждает пассажиров от широкого спектра внешних воздействий: снабжен баллистической и противовзрывной защитой, особой конструкцией кузова, а также противопожарными и аварийными системами.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что появление кроссовера Azimut расширит достаточно узкий модельный ряд «АвтоВАЗа», но успех этой модели будет зависеть от ценового позиционирования, поскольку в сегменте переднеприводных кроссоверов много китайских машин.

«В сегменте SUV у «АвтоВАЗа», по сути, ничего не было, кроме Niva. Она продается неплохо из-за цены, но современный кроссовер хотелось увидеть. Именно кроссовер, а не внедорожник», — говорит «Газете.Ru», автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

По его словам, рыночный успех Lada Azimut будет зависеть от цены и оснащения. Если автомобиль будет стоить существенно дешевле Geely Coolray и его одноклассников, то конкурентов у этого автомобиля не будет, иначе ему грозит жесткая конкуренция

«У китайцев в ценовом сегменте около 2 млн рублей есть достаточно много кроссоверов с передним приводом и не самой богатой комплектацией, поэтому к «АвтоВАЗу» будет вопрос по цене и позиционированию», — заключил Мосеев.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто приветствует расширение модельного ряда «АвтоВАЗа», но отмечает, что продажам Azimut может помешать общее падение российского авторынка.

«Заводу однозначно надо расширять модельный ряд, он слишком мал. И новинки появляются редко. Появление новой модели – хорошо, тем более, что на рынке китайские компании предлагают почти 90% кроссоверов», — говорит Моржаретто «Газете.Ru».

По его словам, среди китайских кроссоверов, продающихся в России, более 60% снабжены передним, а не полным приводом, и в этом сегменте «АвтоВАЗ» стремится поработать. Нынешние внедорожники Lada – нишевый продукт, и они слишком стары, указывает Моржаретто.