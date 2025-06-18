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«АвтоВАЗ» представил свой первый кроссовер Lada Azimut

«АвтоВАЗ» презентовал на ПМЭФ-2025 кроссовер Lada Azimut на платформе Vesta

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) «АвтоВАЗ» представил кроссовер Lada Azimut. Автомобиль, построенный на платформе Lada Vesta, поступит в продажу в 2026 году. Для него будут доступны моторы на 120 и 132 л.с., а в перспективе — 150-сильный турбомотор.

Модель получила 18-дюймовые диски, полностью светодиодную оптику, неокрашенный пластиковый обвес, высоко поднятую линию капота, покатую линию крыши. Дорожный просвет составляет 208 мм.

В салоне предусмотрено множество ниш для хранения, беспроводная зарядка для гаджетов, электрорегулировки руля и сидений.

Для модели создали почти 1 тыс. оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску. На разработку Laza Azimut ушло три года.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что Azimut будет дешевле зарубежных аналогов. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в разговоре с «Газетой.Ru» позитивно оценил появление новой модели, напомнив, что сейчас на рынке китайские компании предлагают почти 90% кроссоверов.

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