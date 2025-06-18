Стали известны подробности о первом в истории «АвтоВАЗа» кроссовере

No Limits: у первого кроссовера Lada будет три мотора и передний привод

У первого кроссовера Lada будет три мотора и исключительно передний привод, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Моторов будет три: 1.8 (132 л.с.), 1.6 (120 л.с.) и ориентировочно через два года — китайский турбомотор 1.5 (на 150 л.с.)», — сообщает канал.

Отмечается, что привод будет только передний — платформа Lada Vesta не рассчитана под полный привод.

Прототип автомобиля впервые показали в январе 2025 года во время визита на завод в Тольятти президента Владимира Путина. Тогда его оформили в стилистике Lada Vesta. Автомобиль может получить китайский силовой агрегат — турбомотор на 150 л. с. и вариатор.

Путин тогда отметил, что заводу «АвтоВАЗа» удалось восстановить производство после ухода зарубежных компаний из России.

Ранее сообщалось, что проект российского кроссовера e-Neva заморозили на неопределенный срок.