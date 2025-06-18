Названы 6 опций, которые войдут в базовое оснащение кроссовера Lada Azimut

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» перечислил опции, которые будут входить в базовое оснащение нового кроссовера Lada Azimut.

«Уже в базовой комплектации установлены мультимедийная система (с экраном 10» и 6 динамиками) и цифровая комбинация приборов со встроенной навигацией, камера заднего вида, полностью светодиодная оптика, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ», — сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что автомобиль также получит панорамную крышу с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника.

До этого сообщалось, что у первого кроссовера Lada будет три мотора и исключительно передний привод.

«Моторов будет три: 1.8 (132 л.с.), 1.6 (120 л.с.) и ориентировочно через два года — китайский турбомотор 1.5 (на 150 л.с.)», — сообщает канал No Limits.

Отмечается, что привод будет только передний — платформа Lada Vesta не рассчитана под полный привод.

Прототип автомобиля впервые показали в январе 2025 года во время визита на завод в Тольятти президента Владимира Путина.

Ранее появились первые фото нового кроссовера Lada Azimut в молочном цвете.