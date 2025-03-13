Проект российского кроссовера e-Neva заморозили на неопределенный срок

Российский электрический кроссовер e-Neva не будет запущен в производство в 2026 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники информации. Созданием машины занимался концерн ВКО «Алмаз-Антей».

«По данным собеседников «Ъ», проект заморожен, разработка не получила финансирования, а в условиях «перегрузки основными задачами» электрический кроссовер — не приоритет для военного предприятия», — сообщает издание.

Автомобиль E-Neva демонстрировали президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в Санкт-Петербург в январе 2023 года. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что машины E-Neva должны получиться дешевле американских Tesla.

Автомобиль планировали оснащать двухмоторной силовой установкой мощностью 435 л.с., его разгон до 60 км/ч занимает 2,7 секунды, а максимальная скорость составит 197 км/ч. Пробег на одном заряде батареи — 463 км.

Ранее стало известно, что внедорожник Lada Niva может стать электромобилем.