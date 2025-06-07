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Водителям объяснили главное правило при ДТП с велокурьером служб доставки

Сберсрахование назвало четыре действия водителя при ДТП с курьером
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

При аварии автомобиля и доставщика на самокате или электровелосипеде нужно выполнить ряд важных действий. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель центра урегулирования розничных убытков «Сберстрахования» Егор Лысой.

«Нужно обязательно вызвать сотрудников ГИБДД для официального оформления происшествия. Если авария произошла на дороге, алгоритм действий стандартный: остановиться, включить сигналы аварийной остановки, выставить предупреждающий знак. Если есть пострадавшие — вызвать скорую помощь», — заявил он.

По словам собеседника, авария с самокатчиком расценивается как полноценное ДТП. Причем с юридической точки зрения не имеет значения, ехал ли автомобиль или стоял припаркованным.

Оформить аварию с самокатом по европротоколу (без вызова ГИБДД) не получится — на курьеров не оформляется полис ОСАГО. Однако у пострадавшего есть право взыскать ущерб в гражданско-правовом порядке. Сценарий аналогичен тому, что применяется при ДТП с водителем автомобиля без полиса ОСАГО.

Если в аварии участвовал курьер, работающий на конкретную компанию, то пострадавший имеет право потребовать компенсацию у нее. Работодателя признают ответственным за действия сотрудника, если тот их совершил в рамках исполнения трудовых обязанностей.

Как показывает практика, получить компенсацию от компании чаще всего проще и быстрее, чем от физического лица, заявил Лысой.

Ранее в Самаре мощный кульбит курьера на скутере после тарана скорой попал на видео.

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