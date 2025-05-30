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В Самаре мощный кульбит курьера на скутере после тарана скорой попал на видео

В Самаре на видео попало, как курьер перевернулся в воздухе от удара скорой

В Самаре автомобиль экстренных служб сбил курьера на электроскутере. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как курьер на электроскутере движется по пешеходному переходу, где его сбивает автомобиль скорой помощи, который едет с включенной сиреной и проблесковыми маячками. От удара мужчина переворачивается в воздухе и падает на проезжую часть. Кроме того, в момент ДТП электроскутер отлетает в сторону, а предмет, который перевозил курьер, разбивает стекло остановившегося автомобиля.

На записи также видно, что инцидент произошел вечером 29 мая.

До этого сообщалось, что на Урале автомобилист облил дверь управляющей компании, потому что паркинг несколько дней находился в воде. На кадрах видно, как мужчина подходит к двери, дергает за ручку, выливает грязь, которую принес в двух ведрах, и уходит.

Ранее в Екатеринбурге вода разорвала асфальт.

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