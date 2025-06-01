Госавтоинспекция ограничила движение по трассе из Брянска в Белоруссию после крушения поезда

В Брянской области перекрыли трассу в сторону Белоруссии после крушения поезда

Движение транспорта по федеральной трассе А-240 из Брянска в Белоруссию ограничено. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Брянской области.

«В настоящее время введено ограничение движения всех видов транспортных средств на 32 км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь»», — сообщает канал.

В Госавтоинспекции Брянской области добавили, что движение транспортных средств организовано через автомобильные дороги регионального значения «Брянск – Новозыбков – Трубчевск – Выгоничи» и «Брянск – Новозыбков – Жирятино».

По информации Следственного комитета, сообщение об обрушении моста в Брянской области поступило 31 мая в 22:50 мск. Telegram-канал Mash уточнил, что в это время под мостом проезжал пассажирский поезд: его завалили обломки, а грузовой и легковой автомобили упали под строение.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что при аварии пострадали 69 человек. Семь человек не выжили.

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее сообщалось, что спасатели ищут годовалого ребенка на месте обрушения моста в Брянской области.