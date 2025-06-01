Спасатели ищут годовалого ребенка на месте обрушения моста в Брянской области

На месте обрушения моста в Брянской области спасатели разыскивают годовалого ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По официальным данным, всего пострадали 35 человек и еще семи выжить не удалось. В числе пострадавших три ребенка. Один из них будет доставлен санавиацией в Москву.

31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последним данным, при крушении пострадали более 40 человек, еще четверо получили травмы, несовместимые с жизнью.

Московская железная дорога заявила в своем Telegram-канале, что автомобильный мост в Брянской области рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию о ЧП. По его словам, в районе одного из участков федеральной автодороги А240 случилось ДТП с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.