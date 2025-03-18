Мантуров назвал условия для возвращения Renault в капитал АвтоВАЗа

Возвращение Renault в капитал »АвтоВАЗа» возможно только при выполнении иностранной компанией ряда условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

«Такая опция изначально в подписанном договоре о выходе была, значит, опцион такой сохраняется. Там было много условий сохранения этого опциона, в том числе и соблюдение поставки комплектующих, сохранение систем цифрового управления. Но исполнила ли компания Renault свои обязательства, это раз. При наступлении пожелания вернуться мы вернемся к этому вопросу и будем, в том числе, учитывать те инвестиции, которые государство произвело за этот непростой период», - сказал Мантуров.

До этого глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что возвращение французской автомобилестроительной корпорации Renault в капитал российской компании «АвтоВАЗа» не исключено, но соответствующие переговоры в настоящее время не ведутся.

В конце февраля глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что реализация опциона Renault на возвращение в капитал «АвтоВАЗа» возможна только в случае выплаты французским концерном средств, вложенных в развитие завода в период отсутствия Renault в числе его акционеров.

«Надо посмотреть документы. В том числе те дополнительные условия, при которых этот колл-опцион может быть раскрыт. Приступив к исполнению обязанностей руководителя «АвтоВАЗа», я этот документ не анализировал, это было неважно в 2022 году, когда мы завод поднимали с колен и он был в состоянии простоя», — приводит «Интерфакс» слова Соколова.

До этого исполнительный директор Renault Лука де Мео заявил, что не исключает возвращения на российский рынок. Ряд производственных площадок компании прежде располагались в Москве.

«Я бы лучше сосредоточился на построении будущего, а не наверстывании упущенного. Но мы деловые люди. Когда мы видим возможность для бизнеса, мы пытаемся ее схватить», — сказал он.

Автомобильный концерн Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года. Завод компании (в настоящее время «Москвич») продали правительству Москвы за символическую стоимость. Renault не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство.

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