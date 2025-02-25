Глава «АвтоВАЗа» назвал условие для возвращения Renault на завод

Реализация опциона Renault на возвращение в капитал «АвтоВАЗа» возможна только в случае выплаты французским концерном средств, вложенных в развитие завода в период отсутствия Renault в числе его акционеров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Надо посмотреть документы. В том числе те дополнительные условия, при которых этот колл-опцион может быть раскрыт. Приступив к исполнению обязанностей руководителя «АвтоВАЗа», я этот документ не анализировал, это было неважно в 2022 году, когда мы завод поднимали с колен и он был в состоянии простоя», — приводит агентство слова Соколова.

Глава «АвтоВАЗа» напомнил, что в 2023 году объем инвестиций составил более 27,5 млрд рублей, в 2024 году — около 40 млрд рублей, и на 2025 год запланировано минимум 45 млрд рублей.

«Понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом, цена входа точно не будет равна цене выхода за 1 рубль», — сказал Соколов.

Общий объем средств, которые Renault придется возместить в случае возвращения на «АвтоВАЗ», достигает 112,5 млрд рублей, уточняет ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Renault «не светит» возвращение в столицу.