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Автомобили

В России предложили поднять штрафы для «обочечников»

Глава НАС предложил Мишустину увеличить штраф за езду по обочине в 2,2 раза
yamel photography/Shutterstock/FOTODOM

Власти рассматривают ужесточение наказания для водителей, объезжающих пробки по обочинам. С инициативой поднять штраф с 2250 до 5000 рублей выступил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, направивший соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Поводом для обращения стала тревожная статистика и летний всплеск аварийности. По данным Shot, абсолютными лидерами по числу нарушений являются Москва и Московская область, где с начала 2026 года оштрафованы 152 тысячи водителей. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 124 тысячи. При этом в 32 регионах страны, включая Дагестан, Ленинградскую, Пензенскую и Саратовскую области, «обочечников» не фиксируют вовсе — там либо нет камер, либо стоят устаревшие комплексы.

Особую остроту проблема приобретает летом, когда из-за заторов увеличивается число желающих сократить путь по краю дороги. Такая езда нередко провоцирует конфликты и ДТП со смертельными исходами, случаи которых уже фиксировались в Московской и Воронежской областях в текущем году. Шапарин уверен, что повышение штрафа в 2,2 раза (до 5 тыс. рублей) станет действенной мерой и вернет нарушителей в общий поток.

До этого КПРФ предложила увеличить скидку на штрафы за нарушения правил дорожного движения до 60% при уплате в течение 15 дней с момента постановления о штрафе и до 40%, если «штрафник» уложился в 30 дней.

Ранее сообщалось, что в России предложили штрафовать водителей с помощью беспилотников.

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