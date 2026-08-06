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Автомобили

Росстандарт запретил продажу ряда грузовиков Dongfeng и Zoomlion в России

В РФ запретили продажу ряда грузовиков Dongfeng и Zoomlion из-за опасности для жизни
Dongfeng

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) ограничило выпуск в обращение на территории России нескольких моделей грузовых автомобилей китайских марок Dongfeng и Zoomlion. Как сообщили в ведомстве, причиной стали выявленные в ходе внеплановых проверок нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Под ограничения попали грузовые автомобили Dongfeng типов DFV4198 и DFV KC, а также спецтехника Zoomlion типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4.

В ходе проверок официальных представителей производителей были обнаружены несоответствия, которые, по оценке Росстандарта, могут создавать угрозу жизни и здоровью водителей, пассажиров и других участников дорожного движения. В частности, специалисты выявили проблемы с эффективностью тормозной системы, креплением ремней безопасности, рулевым управлением, а также отсутствие или неисправность задних и боковых защитных устройств и системы вызова экстренных служб. Кроме того, были зафиксированы документарные нарушения.

По итогам проверок ведомство выдало представителям компаний предписания о разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда. Эти программы включают проведение отзывных кампаний как для уже эксплуатируемых, так и для непроданных транспортных средств. Компаниям также предписано приостановить реализацию указанной продукции и устранить причины выявленных нарушений.

В Росстандарте отметили, что представители Dongfeng и Zoomlion уже уведомили ведомство о приостановке продаж и начали разработку соответствующих программ.

До этого автомобильный юрист Лев Воропаев сообщил, что в 2026 году техосмотр должны пройти грузовики, каршеринг, автобусы и такси, учебные и старые автомобили, а также платные пассажирские коммерческие транспортные средства.

Ранее сообщалось, что автомобили Dongfeng, Geely, Evolute, Hongqi и Belgee подорожали в России в июле.

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