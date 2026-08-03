Пассажиры устроили массовую драку в подмосковном автобусе и попали на видео

В Московской области пассажиры автобуса устроили массовую драку. Кадры опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

Судя по видео, драка началась около кабины водителя. В основном в ней участвовали молодые люди. Одного из мужчин ударили головой о стекло. Еще одну девушку оттаскали за волосы.

Причины конфликта неизвестны. Обратились ли участники драки в полицию, не сообщается.

До этого сообщалось, что в Самаре пассажиры автобуса устроили массовую драку. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся рядом с общественным транспортом. На записи также видно, как пассажиры выходят из автобуса и пытаются разнять конфликтующих.

Ранее сообщалось, что девушка потеряла сознание после избиения в массовой драке на парковке, и это сняли на видео.