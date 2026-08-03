Жительница Свердловской области нашла пропавшего мужа без признаков жизни в машине

В Свердловской области женщина нашла мужа без признаков жизни в машине на трассе

В Свердловской области жена нашла мужа на трассе в машине без признаков жизни. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

По данным источника, 38-летний Михаил Ошкин из Каменска-Уральского пропал 17 июля. После исчезновения жена несколько раз пыталась обратиться в полицию, однако заявление у нее не принимали. Сотрудники ограничились просмотром видео с дорожных камер. Выяснилось, что машина пропавшего уехала в сторону Екатеринбурга. Отцу пропавшего, который несколько раз ходил в полицию, заявили, что дозвонились до Михаила и в розыске нет необходимости.

Тем не менее родные продолжали добиваться помощи. Заявление у них приняли только поздно вечером 31 июля, но отказали в организации поисков.

Тогда жена и подруга отправились на поиск самостоятельно. Через несколько часов они обнаружили автомобиль с мужчиной внутри.

По ее словам, телефон и ключи от автомобиля Михаила не были найдены. Семья обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области прокомментировали инцидент. Как отметил глава ведомства Валерий Горелых, руководством полиции Каменска-Уральского назначена служебная проверка по факту действий или бездействия сотрудников дежурной части ОП № 23. По итогам проверки будет принято обоснованное решение.

Ранее сообщалось, что в Таиланде ищут брата и сестру из России после инцидента с разобранным байком и выстрелами в джунглях.