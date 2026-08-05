Стали известны подробности подрыва авто гендиректора «Уралдронзавода» в Екатеринбурге

Mash: создатель «Упыря» Ткачук выжил, потому что стоял далеко от машины

Telegram-канал Ural Mash раскрыл детали покушения на разработчика дронов «Упырь» Владимира Ткачука в поселке Большой Исток под Екатеринбургом. Ключевым фактором, спасшим жизнь гендиректору «Уралдронзавода», стало расстояние до эпицентра взрыва.

«В момент взрыва водитель стоял перед автомобилем, а Ткачук — чуть дальше, благодаря этому выжил. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации», — сообщает канал.

По предварительным данным, водитель-охранник бизнесмена не выжил в результате происшествия. Обстоятельства взрыва выясняются. Официальных комментариев от правоохранительных органов и самого предприятия пока не поступало.

До этого был задержан мужчина, который стал виновником пожара на АЗС в Ростове-на-Дону. Им оказался 43-летний приезжий из Мелитополя. По словам мужчины, он приехал на заправку в Ростов-на-Дону с целью покупки топлива и перепродажи его у себя на родине.

4 августа в Ялте произошел пожар на станции технического обслуживания на площади 1,8 тысяч кв. метров. Восемь автомобилей сгорели, еще четыре получили повреждения. Пожар локализован. Сотрудникам МЧС удалось спасти 14 машин.

Ранее стало известно о появлении видео мощного пожара на АЗС в Ростове-на-Дону.