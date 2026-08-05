Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Стали известны подробности подрыва авто гендиректора «Уралдронзавода» в Екатеринбурге

Mash: создатель «Упыря» Ткачук выжил, потому что стоял далеко от машины

Telegram-канал Ural Mash раскрыл детали покушения на разработчика дронов «Упырь» Владимира Ткачука в поселке Большой Исток под Екатеринбургом. Ключевым фактором, спасшим жизнь гендиректору «Уралдронзавода», стало расстояние до эпицентра взрыва.

«В момент взрыва водитель стоял перед автомобилем, а Ткачук — чуть дальше, благодаря этому выжил. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации», — сообщает канал.

По предварительным данным, водитель-охранник бизнесмена не выжил в результате происшествия. Обстоятельства взрыва выясняются. Официальных комментариев от правоохранительных органов и самого предприятия пока не поступало.

До этого был задержан мужчина, который стал виновником пожара на АЗС в Ростове-на-Дону. Им оказался 43-летний приезжий из Мелитополя. По словам мужчины, он приехал на заправку в Ростов-на-Дону с целью покупки топлива и перепродажи его у себя на родине.

4 августа в Ялте произошел пожар на станции технического обслуживания на площади 1,8 тысяч кв. метров. Восемь автомобилей сгорели, еще четыре получили повреждения. Пожар локализован. Сотрудникам МЧС удалось спасти 14 машин.

Ранее стало известно о появлении видео мощного пожара на АЗС в Ростове-на-Дону.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!