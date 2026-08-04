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Автомобили

Mazda поставила рекорд по продаже своих автомобилей в России

Продажи автомобилей Mazda в России выросли на 760%
Mazda

За первые шесть месяцев текущего года глобальные продажи автомобилей Mazda снизились почти на 5% до 606,9 тыс. единиц против 637 тыс. единиц за аналогичный период прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков со ссылкой на данные GlobalData. При этом на внутреннем рынке Японии продажи сократились на 6,1% до 76,6 тыс. единиц, а зарубежные продажи снизились на 4,5% до 530,2 тыс. единиц.

В США продажи Mazda упали на 4% до 201,8 тыс. автомобилей, в Китае — почти на 10% до 30,5 тыс. единиц. При этом поставки в Европу выросли на 11% до 93 тыс. машин. На других рынках вместе взятых продажи сократились на 10% и составили 204,9 тыс. единиц, отмечается в данных GlobalData, на которые ссылается Целиков.

На этом фоне российский рынок, по словам эксперта, продемонстрировал впечатляющий рост: продажи новых автомобилей Mazda в первом полугодии выросли в 8,6 раза (+760%) до 11,7 тыс. штук. Годом ранее за аналогичный период было реализовано всего 1,4 тыс. автомобилей.

Как на глобальном рынке, так и в России самой продаваемой моделью Mazda остается кроссовер CX-5, добавил Сергей Целиков.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России поставлен рекорд по продаже автомобилей Toyota.

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