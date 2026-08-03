Пассажир автобуса избил девушку из-за фотографии в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина избил женщину из-за того, что она сфотографировала его в автобусе. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

«Когда вышли с автобуса, он окликнул меня, посыпались удары с левой и с правой руки, бил по голове, вискам, ушам… следом начал пинать ногами по коленям», — рассказала пострадавшая.

По словам 23-летней девушки, конфликт начался сразу после посадки. Мужчина с татуировками грубо ответил пожилой женщине, попросившей его подвинуться, а затем на той же остановке вступил в перепалку с другими пассажирками, которые пытались занять свободные места. Нецензурная брань и угрозы вызвали возмущение в салоне.

Девушка сфотографировала агрессивного попутчика на телефон, за что, по ее словам, получила два удара в живот. На остановке она попросила водителя открыть двери и вышла, однако мужчина последовал за ней.

Один из пассажиров вышел из салона и попытался заступиться за девушку, но получил удары в ответ. Злоумышленник распылил газовый баллончик в лица очевидцев и скрылся.

Пострадавшая обратилась в травмпункт, где зафиксировала ушибы. Позже написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность нападавшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства и нанесения побоев.

Ранее появились первые кадры из салона автобуса, врезавшегося в дерево в Москве.