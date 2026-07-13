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Армия

Путин оценил ситуацию с топливом в России на фоне атак ВСУ

Путин: действия ВСУ создают проблемы с нефтепродуктами, но ситуация выправится
Сергей Гунеев/РИА Новости

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация будет постепенно выправляться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!», говорится на сайте Кремля.

«Да, они (ВСУ. — Прим. Ред.) создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — пообещал российский лидер.

Он добавил, что у России очень мощная и надежная базовая основа энергетики.

До этого вице-премьер России Александр Новак признал, что в стране наблюдается дефицит топлива. По его словам, причиной стали атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), из-за которых предприятия частично вышли из строя, а возде АЗС наблюдаются очереди. На этом фоне власти уже предложили строить «мобильные» мини-НПЗ, чтобы обеспечить производство бензина. Кроме того, для стабилизации текущей ситуации в стране временно запретили экспорт дизеля и бензина. Какие меры еще могут предпринять в РФ, чтобы устранить проблему с топливом, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России нашли неожиданный бонус очередей на заправках.

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