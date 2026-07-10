В Кировской области ввели систему продажи бензина по номерам

В Кировской области ввели продажу бензина по четным и нечетным дням и госномерам

В Кировской области с 11 июля вводится продажа бензина по последней цифре госномера автомобиля — мера направлена на борьбу с ажиотажным спросом. Об этом глава региона Александр Соколов сообщил в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, с полуночи 11 июля заправляться в четные даты смогут автомобили, номера которых оканчиваются на 0, 2, 4, 6 или 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7 или 9. Жители также получат СМС-оповещения о принимаемых мерах по регулированию торговли бензином и дизелем, пообещал он.

Соколов предупредил, что с сегодняшнего дня на автозаправках начали дежурить экипажи ДПС, ППС и Росгвардии, которым поручено регулировать очереди. Он также поделился результатами проведенного мониторинга работы АЗС: по его словам, были выявлены нарушения, в том числе заправка канистр.

«Около половины машин просто дозаправляют бак от 7 до 15 литров. Некоторые <…> на одной колонке заливают в бак 30 литров по несколько раз. Выявлены случаи, когда очередь блокирует въезд к колонкам для машин с левым расположением бака», — рассказал Соколов.

Глава Кировской области выразил уверенность в том, что причиной образования очередей на заправках стал в первую очередь резкий всплеск потребления топлива, которое сейчас достигает 500 тонн в день — по сравнению с 380 тоннами год назад.

При этом, заверил Соколов, в области достаточные запасы топлива, которые ежедневно пополняются, поэтому никаких оснований для паники у местного населения нет. Он призвал жителей региона «не повторять синдром гречки», создавая ажиотажный спрос в отсутствие угрозы дефицита.

Ранее в Иркутской области анонсировали введение электронных очередей на АЗС.