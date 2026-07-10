Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

В Кировской области ввели систему продажи бензина по номерам

В Кировской области ввели продажу бензина по четным и нечетным дням и госномерам
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Кировской области с 11 июля вводится продажа бензина по последней цифре госномера автомобиля — мера направлена на борьбу с ажиотажным спросом. Об этом глава региона Александр Соколов сообщил в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, с полуночи 11 июля заправляться в четные даты смогут автомобили, номера которых оканчиваются на 0, 2, 4, 6 или 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7 или 9. Жители также получат СМС-оповещения о принимаемых мерах по регулированию торговли бензином и дизелем, пообещал он.

Соколов предупредил, что с сегодняшнего дня на автозаправках начали дежурить экипажи ДПС, ППС и Росгвардии, которым поручено регулировать очереди. Он также поделился результатами проведенного мониторинга работы АЗС: по его словам, были выявлены нарушения, в том числе заправка канистр.

«Около половины машин просто дозаправляют бак от 7 до 15 литров. Некоторые <…> на одной колонке заливают в бак 30 литров по несколько раз. Выявлены случаи, когда очередь блокирует въезд к колонкам для машин с левым расположением бака», — рассказал Соколов.

Глава Кировской области выразил уверенность в том, что причиной образования очередей на заправках стал в первую очередь резкий всплеск потребления топлива, которое сейчас достигает 500 тонн в день — по сравнению с 380 тоннами год назад.

При этом, заверил Соколов, в области достаточные запасы топлива, которые ежедневно пополняются, поэтому никаких оснований для паники у местного населения нет. Он призвал жителей региона «не повторять синдром гречки», создавая ажиотажный спрос в отсутствие угрозы дефицита.

Ранее в Иркутской области анонсировали введение электронных очередей на АЗС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!