В российском регионе вводят ряд жестких мер для решения топливной проблемы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале перечислил ряд мер, которые вводят в регионе для стабилизации ситуации с топливом. Их чиновник обсудил с подчиненными в ходе заседания оперативного штаба 14 июля.

Первое решение коснется сотрудников правительства и министерств края. Госслужащих планируют ограничить в использовании служебных машин и пересадить на общественный транспорт. Ожидается, что такая мера позволит ежемесячно экономить около трех тысяч тонн топлива. Эти объемы останутся на рынке и будут доступны для других потребителей, подчеркнул Владимиров.

Особое внимание на заседании оперштаба уделили экстренным службам. Для машин скорой помощи, пожарных, общественного транспорта, коммунальных и дорожных служб будут обеспечены бесперебойные поставки топлива. Губернатор пояснил, что сделать это планируют через прямые контакты с крупными нефтяными компаниями.

«Это должно гарантировать, что службы жизнеобеспечения не столкнутся с перебоями», — отметил он.

Также Владимиров предложил топливным компаниям увеличить лимиты отпуска горючего на одну машину. Он обратил внимание, что многие отстаивают в очередях дважды, чтобы получить необходимый для поездки объем, а это значит, что каждая очередь увеличивается вдвое.

Региональному Минпрому он поручил проработать возможность доступа ставропольских нефтяных компаний к участию в сделках по закупке импортного топлива, которые курируются правительством России.

Ранее российский губернатор описал обстановку в очередях на АЗС словами «люди звереют».