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Автомобили

В Курской области временно изменят правила продажи топлива

В Курской области с 15 июля вводят заправку по четным и нечетным числам
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Курской области с 15 июля вводится временный порядок продажи топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По новым правилам, по нечетным дням заправляться смогут машины с номерами, начинающимися на нечетные цифры (1,3,5,7,9), по четным — с четными (2,4,6,8,0). Ограничения не коснутся спецтранспорта и машин оперативных служб, добавил губернатор.

«Эти правила будут действовать вне зависимости от региона регистрации автомобиля», — написал он.

Кроме того, в 100-километровой зоне от границы и на крупных заправках Курска введут особую схему движения. Как отметил Хинштейн, к одной колонке сможет подъезжать не более одной машины, остальные будут ждать на безопасном расстоянии. Глава региона также сообщил, что договорился с крупнейшими сетями об отмене лимитов по литражу в бак или повышении их как минимум до 50 литров на один автомобиль.

В последние недели автомобилисты в разных регионах России все чаще сталкиваются с перебоями с топливом. На одних заправках заканчивается Аи-95, на других — Аи-92, а в некоторых местах бензин есть в полном объеме. Водителям приходится искать топливо сразу на нескольких АЗС, а очереди возникают не везде одновременно. Как выиграть в этой «бензиновой лотерее» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кировской области ввели систему продажи бензина по номерам.

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