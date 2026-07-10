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Автомобили

В Приангарье разрабатывают новую систему записи на автозаправки

Кобзев: в Иркутской области внедрят электронные очереди на АЗС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти Иркутской области совместно с представителями IT-сообщества разрабатывают систему электронных очередей на автозаправочных станциях. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, над проектом уже работают несколько разработчиков, которые тестируют собственные решения. Предполагается, что новая система позволит автомобилистам заранее записываться на заправку, приезжать к назначенному времени и получать топливо без ожидания в живой очереди. Глава региона пообещал сообщить дополнительно, когда такая возможность станет доступна.

Кобзев также рассказал, что с 10 июля два независимых оператора увеличили объемы продажи топлива для физических лиц в Иркутской области. При этом ранее введенные ограничения на отпуск топлива сохранятся до отмены режима повышенной готовности.

Кроме того, сеть «Крайснефть» возобновила работу еще четырех автозаправочных станций в регионе, а сеть «БРК» перевела семь своих АЗС на круглосуточный режим работы.

Ранее власти Калининграда сообщили о возобновлении продаж бензина в регионе.

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