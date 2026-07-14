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Автомобили

Porsche со статусным номером «007»: на Урале мужчина избил водителя из-за бензина

В Екатеринбурге водители избили друг друга на АЗС из-за бензина
Евгений Одиноков/РИА Новости

На АЗС на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге два водителя подрались из-за обгона в очереди за бензином. Об этом сообщилсообщил Telegram-канал E1.ru.

«Муж у меня за справедливость, он пошел разговаривать, что не надо так делать. Тот выскочил и повалил моего мужа. У меня супруг очень крепкий, и он не бил его в ответ, потому что понимает, какие могут быть последствия», — рассказала свидетельница происшествия.

По данным канала, муж с женой стояли в очереди на АЗС около двух часов, как в один момент их обогнал Porsche со статусным номером «007». После первого нападения водитель иномарки не успокоился. На выезде с заправки он еще раз накинулся на мужа очевидицы и сломал ему челюсть.

Мужчина снял побои и обратился в полицию. Утверждается, что, когда он ехал в отделение полиции, ему поступали звонки с угрозами.

До этого губернатор Ростовской области заявил, что «люди звереют» в очередях на АЗС.

Ранее сообщалось, что задержан иркутянин, который ответил матом и угрожал, устроив дебош на АЗС.

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