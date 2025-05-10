Rox 01: тест-драйв самого крутого внедорожника из Китая

Внешность в стиле Land Rover Defender, мощный полный привод, огромный салон, как у маршрутки, и запас хода на баке от Москвы до Краснодара — все это про семиместный внедорожник Rox 01, который вышел на российский рынок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Китайский автомобильный бренд Rox совсем молодой: он был создан в 2021 году, а свою первую модель Rox 01 представил в 2023-м. Основатель компании по производству пылесосов Roborock, китайский предприниматель Чанг Цзинь всего четыре года назад при поддержке технологического гиганта Xiaomi инвестировал значительные средства в электростартап Rox Motors.

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Китайские и американские инвесторы вложили в этот бизнес $100 млн, а в 2023-м партнером Rox стала компания Weiqiao Pioneering, мировой лидер в производстве алюминия, владеющий китайским автогигантом BAW. Целью новой компании было объявлено производство высокотехнологичных автомобилей с широким применением алюминиевых сплавов.

Пример для подражания

От сравнения Rox 01 с современной версией Land Rover Defender уйти не получится, машины концептуально похожи. Но если Land Rover по-прежнему использует бензиновые и дизельные моторы, то у Rox слабенький бензиновый турбомотор 1.5 мощностью в 152 силы служит только для подзарядки тяговой батареи.

Привод у китайского внедорожника электрический — по одному электродвигателю на каждой оси, суммарная мощность — 475 л.с., а крутящий момент, как у самосвала, — внушительные 740 Нм.

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Как и в случае с Land Rover Defender, в конструкции Rox 01 алюминиевых деталей немало. В частности, из него отштампованы внешние кузовные панели, но каркас кузова при этом стальной. Для уменьшения неподрессоренных масс у Rox изготовлены из алюминия и рычаги подвески. Пропорции кузова снова заставляют вспомнить британский внедорожник, но при этом Rox визуально воспринимается более крупным.

Роскошь

«Как из него выбраться? Неужели в этом автомобиле нет не только кнопки «пуск», но и дверных ручек в салоне?», — такая иррациональная, но все равно тревожная мысль промелькнула после первой же остановки.

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Массивная ручка все же нашлась на двери, но гораздо ниже, чем ее ожидаешь увидеть.

А вот кнопка «аварийки» действительно единственная на этой необъятной передней панели.

Все остальные функции скрыты в недрах медиасистемы. Благо, с четким красочным экраном и быстродействующим процессором.

Настроить климат — в меню, активировать подогрев сидений — в меню, даже включить габариты вместо фар, чтобы не слепить соседей на парковке — тоже в меню. И не забываем пробраться в него же, чтобы включить фары обратно перед продолжением поездки. Потому что делать это на ходу небезопасно: нужная кнопка расположена в правом нижнем углу 15-дюймового экрана, максимально далеко от водителя .

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Но в целом интерфейс эстетичен и функционален — на уровне современных планшетов. Направления воздушных потоков можно менять, перетаскивая их условное изображение пальцем по экрану, даже заслонки дефлекторов обдува здесь лишены механического управления.

Однако температуру выставлять нужно на пару градусов выше, чем в европейском или японском автомобиле. Странная работа климатических систем характерна для многих китайских машин, и Rox 01 за 9,2 млн рублей — не исключение.

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По качеству отделки салона внедорожник соответствует своему ценовому сегменту: вставки на спицах руля и дверные ручки сделаны из настоящего металла, на сиденьях и рулевом колесе — добротная кожа Nappa, массивные кресла весьма удобны.

Еще одно вдумчивое пролистывание главного меню — и найдены все настройки (водительское кресло здесь регулируется в десяти направлениях, задние пассажирские — в восьми) и выбрано удобное положение руля. Внешне автомобиль смотрится дорого.

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Похоже, что владельцами Rox 01 китайцы видят баскетболистов или других высоких людей: дорожный просвет у автомобиля 205 мм, пневмоподвеска ему не полагается, и в салон буквально приходится карабкаться. Откидных порогов с электроприводом, как у Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, здесь нет.

Трамвай

За рулем Rox 01 на первых порах ощущаешь себя вагоновожатым: чувствуется, что под полом массивная тяговая батарея, а длина более 5 метров заставляет тщательно выбирать траекторию поворота. Но и поворачивает автомобиль как по рельсам: четко следует за рулем и кренится не так сильно, как ожидаешь от такого крупного кроссовера.

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Для силовой установки предусмотрены три режима работы. Если задействовать функцию максимального сохранения заряда батареи, бензиновый мотор включается в работу сразу и не позволяет полностью разрядить аккумулятор: ниже 35 км запас хода в таком режиме не падает. Но и динамические возможности машины в нем достаточно умеренные, а рекуперация энергии включается сразу, стоит только отпустить педаль газа.

В гибридном режиме электроника сама определяет, когда включить ДВС. И при полностью заряженной батарее она это делает далеко не сразу.

В этом режиме, как и в полностью электрическом, Rox демонстрирует завидную резвость: при интенсивном нажатии на газ стартует с пробуксовкой и резво набирает ход. Если машина обута в шипованные зимние шины, стартовать в режиме «газ в пол» не позволяет совесть: есть реальные шансы растерять шипы и «поранить» ими машины, оставшиеся позади.

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Момент подключения бензинового двигателя во время движения по трассе практически неуловим: на шумоизоляции моторного отсека автопроизводитель не экономил, да и в салоне очень тихо, в том числе благодаря двойным стеклам на дверях.

На высоких скоростях, выходящих за пределы установленных ограничений, фоновый шум от набегающего потока воздуха вполне ощутим. Пневмоподвеска для Rox не предусмотрена, но адаптивные амортизаторы, учитывающие рельеф дороги, у него есть. С неровностями на московских и подмосковных дорогах автомобиль справляется достойно, подвеска пробоев не допускает и эффективно гасит колебания кузова.

Заправка и зарядка

По данным производителя, полный запас хода при полностью заправленном 70-литровом бензобаке и заряженном аккумуляторе достигает 1338 км. Можно доехать до Краснодара, не заезжая на АЗС, но в рамках короткого теста такой маршрбросок не предполагался. А вот воспользоваться быстрыми электрозарядками на АЗС в Московской области удалось дважды.

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Для того, чтобы запустить зарядку, пришлось дважды переставлять машину: штекер китайского стандарта GB/T на толстом кабеле должен быть установлен в разъем без малейшего перекоса, а сделать это удалось не сразу.

На пополнение запаса электричества от 17% до 100% ушло больше часа. Чтобы продлить ресурс батареи, подаваемая мощность резко снижается после того, как она зарядится до 80% емкости. Но зато в промежутке от 25% до 80% аккумулятор можно зарядить за полчаса. Стоит зарядка трехфазным током значительно дороже, чем свет в квартире: по 20 рублей за кВт⋅ч.