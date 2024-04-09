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В Китае стартовали продажи седана IM L6 со штурвалом

В Китае представили седан IM L6 со штурвалом вместо руля

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IM Motors

В Китае представили новый седан IM L6. Машина появится у дилеров уже в мае 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com. Предварительные продажи уже начались. Стоимость автомобиля начинается от 230 тыс. юаней (2,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 4931 мм, а колесная база — 2950 мм. В салоне установлен штурвал вместо руля и монитор во всю ширину передней панели. У IM L6 также есть автопилот с лидаром: в Китае он отвечает третьему уровню автономности.

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IM Motors

На первом этапе будет предложено две модификации. Базовая заднеприводная — с одним электромотором мощностью 340 л.с. на задней оси. У полноприводной версии — задний двигатель выдает 515 л.с., а передний — 272 л.с. Суммарная отдача установки — 787 л.с. От 0 до 100 км/час такая машина разгоняется за 3,3 с.

IM L6 будет иметь литий-ионную тяговую батарею емкостью около 100 кВт. ч. Запас хода составит 700 км. Также есть версия с более мощной батареей. С ней автомобиль может проехать 1 тыс. км. На европейском рынке модель появится в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Audi представила седан и хетчбэк S3 2025 модельного года.

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