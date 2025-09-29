В России впервые появился в продаже автомобиль Avatr без боковых зеркал

В России впервые в продажу вышел авто Avatr без боковых зеркал

Принадлежащий китайскому автопроизводителю Changan бренд Avatr начал прием заказов в России на лифтбэк Avatr 12. Страница с информацией о новой модели появилась на официальном сайте Avatr.

У автомобиля панорамная стеклянная крыша, плавно переходящая в стекло двери багажника. Длина пятидверки — 5020 мм, колесная база — 3020 мм. В отделке интерьера используются натуральные материалы, среди опций — система виртуальных зеркал заднего вида, вместо них на передних дверях автомобиля смонтированы видеокамеры.

Российским покупателям Avatr 12 будут доступны три варианта отделки интерьера и семь цветов кузова, включая матовый фиолетовый цвет. Полные технические характеристики новинки для российского рынка будут раскрыты в октябре.

Ранее Chery раскрыла внешность Tiggo 8 нового поколения.