Локальные АЗС в регионах накажут за манипуляцию с ценами на бензин

Работники УФАС проверят работу несетевых локальных заправочных станций после повышения цен на бензин на 10%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Вопросы возникли к нескольким мелким заправочным станциям. Это: «Эко» в Тамбовской области, где сейчас самые высокие цены на бензин и дизель в регионе. У «Тверьнефтепродукта» в Тверской области литр И-92, АИ-95 и дизельного топлива стоит дороже на 4-5 рублей, чем у сетевых компаний. «НПЗ-ПРОЕКТ» в Липецкой области оказались наглее всех — +7-8 рублей к стоимости литра у сетевиков, например, в Ельце», — говорится в сообщении.

По информации канала, местные водители обратились за помощью в «Управление Федеральной антимонопольной службы». Теперь сотрудники выясняют причины, по которым АЗС подняли цены. Так, проверки уже прошли в Тверской, Тамбовской и Липецкой областях, далее планируют проконтролировать работу АЗС в Калужской, Рязанской и Брянской области.

Ранее сообщалось, что российские АЗС начали ограничивать продажу бензина.