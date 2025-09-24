На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Локальные АЗС в регионах накажут за манипуляцию с ценами на бензин

Mash: несетевые локальные АЗС в регионах накажут за повышение цен на бензин
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Работники УФАС проверят работу несетевых локальных заправочных станций после повышения цен на бензин на 10%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Вопросы возникли к нескольким мелким заправочным станциям. Это: «Эко» в Тамбовской области, где сейчас самые высокие цены на бензин и дизель в регионе. У «Тверьнефтепродукта» в Тверской области литр И-92, АИ-95 и дизельного топлива стоит дороже на 4-5 рублей, чем у сетевых компаний. «НПЗ-ПРОЕКТ» в Липецкой области оказались наглее всех — +7-8 рублей к стоимости литра у сетевиков, например, в Ельце», — говорится в сообщении.

По информации канала, местные водители обратились за помощью в «Управление Федеральной антимонопольной службы». Теперь сотрудники выясняют причины, по которым АЗС подняли цены. Так, проверки уже прошли в Тверской, Тамбовской и Липецкой областях, далее планируют проконтролировать работу АЗС в Калужской, Рязанской и Брянской области.

Ранее сообщалось, что российские АЗС начали ограничивать продажу бензина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами