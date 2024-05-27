Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Chery зарегистрировала в России более 10 новых автомарок

Chery запатентовала в России новые названия автобрендов Innova, Fatena и Skala

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Китайский автопроизводитель Chery запатентовал в России более десяти новых торговых марок по классу автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на базу данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

В частности, за прошедшие несколько дней Chery закрепила за собой права на названия Fatena, Skala, Maxeed, Onives, Innova, Fatena, Jaceer и Jaegoo. О планах по использованию закрепленных за Chery новых брендов не сообщается.

На российском рынке Chery предлагает автомобили под брендами Chery, Exeed и Omoda. В ноябре 2023 года Chery объявило о намерении создать в России суббренд Chery NEV для гибридов и электромобилей. Впоследствии он был переименован в Chery Tiggo. Принадлежащий Chery бренд Exeed также объявил о намерении продавать в России автомобили под суббрендом Exlantix.

Ранее вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, какое отношение имеет ГАЗ к возрожденному бренду Volga.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами