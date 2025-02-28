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Автокомпания Jetour в России может получить маскировочное наименование Votour

Китайский автобренд Jetour может скрыться в России под маск-брендом Votour
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Jetour

Китайская автокомпания Jetour в России может замаскироваться под новое торговое наименование Votour. Об этом сообщает Авто Mail.ru.

Согласно данным Единого реестра интернет-ресурсов Роскомнадзора, дистрибьютор ООО «Джетур Мотор Рус» зарегистрировал домены votour-motor.ru и votour-auto.ru.

Также в декабре прошлого года было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Вотур Мотор Рус», юридический адрес которого совпадает с адресом российского офиса Jetour. В качестве деятельности новой компании указывается торговля легковыми и грузовыми автомобилями. Единственным сотрудником и владельцем «Вотур Мотор Рус» числится гражданин Китая Оу Хао.

До этого компания Jetour опубликовала фотографии кроссовера Shanhai L9 нового поколения в камуфляже, сообщает carnewschina.com. Машина проходит испытания в Китае.

Отмечается, что автомобиль не только крупнее предшественника (прибавка к длине составляет почти пять сантиметров), но и выглядит современнее за счет нового оформления передка. Автомобиль получил силовую установку, состоящую из 1,5-литрового турбодвигателя SQRH4J15 и двух электромоторов. Общая отдача агрегатов равна 421 л.с.

Ранее из-за китайских автомобилей подорожали услуги автосервисов.

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