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Под брендом Tenet на заводе в России начнут собирать китайские машины Chery

«За рулем»: под брендом Tenet на заводе в Калуге будут собирать китайские Chery
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Telegram-канал «Владислав Шапша»

Компания «АГР Холдинг» и китайская Defetoo совместно с минпромторгом КНР заключили специальный инвестиционный контракт, согласно которому набывшем заводе Volkswagen в Калуге будут производить автомобили под брендом Tenet. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил гендиректор российской компании Алексей Калицев.

«Перед нами стоят амбициозные задачи совместного с Defetoo формирования долгосрочной стратегии развития, реализации 20-летнего инвестиционного плана, которые позволят автомобилям Tenet занять лидирующие позиции на рынке», — отметил он.

Как отметил Калинцев, в основе модельного ряда Tenet будут автомобили класса SUV. Речь идет о компактных кроссоверах и полноприводных моделях класса D.

Как пишет журнал «За рулем», в рамках линейки Tenet вервым в продажу выйдет «компактный кроссовер». По неофициальным данным, сообщает журнал, «фактически это будут машины Chery – в частности, Tiggo 4, Tiggo 7 Plus и Tiggo 8 Pro Max».

15 мая сообщалось, что в апреле 2025 года продажи новых легковых автомобилей китайских брендов на российском рынке упали на 26%.

Самыми популярными китайскими марками на вторичном рынке стали Chery, Geely, Haval и Lifan. В рейтинге моделей лидируют Haval Jolion, Geely Coolray и Great Wall Hover.

Ранее в России резко выросли цены на автозапчасти.

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