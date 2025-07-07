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Ущерб авиакомпаний из-за транспортного коллапса в России оценили в 20 млрд рублей

«Ъ»: авиакомпании РФ могли потерять 20 млрд рублей из-за коллапса в аэропортах
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IMAGO/Ardan FUESSMANN/Global Look Press

Транспортный коллапс из-за временных ограничений в российских аэропортах в минувшие выходные может обойтись перевозчикам в 20 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов и источники.

В статье отмечается, что 5 и 6 июля количество отмененных и задержанных рейсов, которые удалось учесть, составило 537 и 376 соответственно.

Согласно подсчетам основателя сервиса RunAvia Андрея Патракова, при отмене рейса Boeing 737–800 на 158 пассажиров авиакомпания может лишиться 15–23 млн руб. Эта сумма включает в себя издержки на услуги воздушных гаваней по средней стоимости, расходы на топливо и работу экипажей и упущенную выручку. А 15-минутная задержка рейса B737 стоит примерно 1,5 млн руб. без трат на обслуживание пассажиров.

По словам другого источника, четыре часа самолета на запасном аэродроме обходятся примерно в 1,5–2 млн руб.

«Объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд руб.», — оценил эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дацыков.

После массированной атаки украинских дронов в ночь на 6 июля аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга ввели временные ограничения на полеты, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. На фоне отмен и задержек авиарейсов между городами путешественники скупили билеты на все поезда этого направления, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, утром в воскресенье в продаже оставалось лишь одно место за 21,3 тыс. руб. Из-за роста пассажиропотока в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, было увеличено количество вагонов.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

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