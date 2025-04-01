«Заболевание неизлечимо»: Ефремову грозит инвалидность после выхода из колонии

Российский актер Михаил Ефремов, который будет 9 апреля освобожден по УДО из колонии, рискует получить инвалидность. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. Актер долгое время страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

«ХОБЛ – достаточно серьезное заболевание. Речь может идти о третьей стадии. Если он продолжит курить, может начаться четвертая стадия, когда человек не может самостоятельно покинуть дом. Ему в таком случае нужен будет баллон с кислородом. Дадут инвалидность», — сказал врач.

Овечкин добавил, что это заболевание неизлечимо.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.