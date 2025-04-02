«Отсутствует половина зубов»: стало известно, что произошло с Ефремовым в тюрьме

У актера Михаила Михаила Ефремова отсутствует почти половина зубов и установка имплантов обойдется в круглую сумму, сообщает kp.ru. Отмечается, что в колонии он редко посещал медицинский лазарет.

«Для актера в силу профессии без хорошей улыбки не обойтись. Художественная реставрация и установка имплантов может обойтись Ефремову в круглую сумму. По мнению специалистов, артисту предстоит в будущем потратить на свою улыбку до 3 — 4 млн рублей», — говорится в сообщении портала.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее был назван ежедневный гонорар Ефремова за съемки в кино после колонии.