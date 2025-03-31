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Раскрыты планы Михаила Ефремова после выхода по УДО

«КП»: актер Михаил Ефремов отправится в больницу и храм после выхода по УДО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко сообщил, что актер собирается отправиться в больницу сразу по приезде в Москву после освобождения по УДО. Его слова передает kp.ru.

«Он займется лечением. У него серьезное заболевание — ХОБЛ. Не были допрошены врачи-пульмонологи, но они приезжали из областной больницы. Болезнь купировали, но необходимо специализированное лечение, потому что возможен печальный исход», — рассказывал защитник.

Близкие Ефремова также подтвердили, что артист намерен полностью обследоваться после выхода из тюрьмы. Но перед этим, сообщили знакомые актера, он хочет пойти в храм на службу.

По данным kp.ru, Михаил Ефремов также продолжит заниматься актерской деятельностью — и уже несколько его знакомых режиссеров выразили желание написать сценарий специально под него. Кроме того, актер выражал желание заняться режиссерской деятельностью.

Во время судебного процесса по УДО Ефремов также пообещал полностью отказаться от употребления спиртных напитков. Актер назвал алкоголь своим главным врагом.

«В колонии для меня произошла переоценка ценностей. Я стал с головы на ноги, и черное для меня никогда не будет белым. Я встал на путь исправления и сворачивать с него не стану...» — говорил артист.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали менеджера Паши Техника.

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