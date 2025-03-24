Никита Ефремов об одобрении УДО отца: «Не забываю о трагедии»

Актер Никита Ефремов вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после новости об одобрении условно-досрочного освобождения его отца Михаила.

«Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове», — заявил артист.

Ефремов-младший выразил глубокие соболезнования родным и близким курьера Сергея Захарова, которого не стало в результате ДТП с участием Михаила.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Ефремов выйдет на свободу 9 апреля 2025 года по УДО.

По данным Telegram-канала Mash, прокурор посчитал, что цель уголовного наказания достигнута. После освобождения Ефремову будет запрещено управлять автомобилем еще в течение трех лет.

Адвокат Александр Добровинский, который представлял сторону потерпевших в деле о ДТП, в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду на то, что актер перестал пить. Он также заявил, что сожалеет, что в одной колонии с Ефремовым не сидел его бывший защитник Эльман Пашаев.

Ранее актер Сергей Никоненко призвал отправить Ефремова подметать мусор у «Современника».