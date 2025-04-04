Лечение в Москве или съемки за 2,5 млн: чем займется Ефремов после освобождения

Михаил Ефремов после выхода из колонии отправится в Москву – на медицинское обследование. По данным Mash, у актера есть подозрения на проблемы с легкими, сердцем, позвоночником и желудком. При этом продюсер Евгений Морозов заявил, что у Ефремова уже запланирован первый съемочный день – за него артист якобы получит 2,5 млн рублей. Адвокат актера назвал фейком «все, что писали про роль, фильм и гонорар в СМИ», а режиссер Александр Карпиловский заверил, что Ефремову действительно «готовы платить миллионные гонорары».

После условно-досрочного освобождения (УДО) из колонии актер Михаил Ефремов посетит медицинское учреждение, которое, по предварительной информации, находится Москве. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Юрий Падалко.

«Ожидаем, что 9 апреля его выпустят из колонии. Михаил Ефремов отправится на лечение в связи с проблемами в легких», — добавил адвокат.

Telegram-канал Mash в свою очередь пишет, что у актера также, возможно, есть проблемы с сердцем, позвоночником и желудком.

Сниматься в кино Ефремов планирует только после завершения лечения. Первым делом он «поедет по врачам одного из национальных медицинских центров на полное обследование».

Тем временем в Москве начали водить экскурсии к дому в Плотниковом переулке, где после освобождения якобы будет проживать заслуженный артист России.

«Местный гид рассказывает, что артист жил и будет жить здесь, а справиться с проблемами с алкоголем ему поможет «Институт наркологии», находящийся рядом», – отмечает Shot.

Возвращение на экран

Продюсер Евгений Морозов рассказал в интервью kp.ru, что у актера удже запланированный первый съемочный день — в мае 2025 года. По его словам, актер будет получать за работу больше, чем другие звездные коллеги.

«Первый съемочный день у Миши будет в мае. Гонорар Ефремову уже назначен — 2 млн 500 тысяч рублей за съемочный день. Это в разы больше, чем у самых высокооплачиваемых российских актеров — Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова. У них ставка — 1 млн 200 тысяч рублей в день. А у Миши, как видите, больше двух миллионов», — сказал Морозов.

При этом адвокат в беседе с Mash заявил, что «все, что писали про роль, фильм и гонорар в СМИ, — фейк» .

Режиссер Александр Карпиловский в свою очередь заявил, что его коллеги готовы платить Ефремову миллионы. Сам он, например, хотел бы снять документальный фильм об артисте или философскую драму с его участием.

«За то, чтобы заполучить Ефремова, режиссеры готовы платить миллионные гонорары. Я тоже готов», — отметил постановщик.

По его словам, после колонии актер стал «невероятно интересен и многогранен», а его игра — «куда более глубокой и пронзительной».

Продюсер Павел Рудченко также выразил уверенность, что Ефремов после выхода из колонии сможет получать высокие гонорары, так как по нему «изголодались» режиссеры и зрители. По словам Рудченко, Ефремов остается известным актером и распиаренной личностью, несмотря на скандалы с его участием и ДТП, за которое его посадили.

При этом гендиректор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков не поверил в востребованность Ефремова как актера и предложил ему должность коммерческого директора предприятия.

«[Ефремова] освобождают. А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет», — пояснил бизнесмен, выразив готовность снять Ефремову квартиру в Иваново и предоставить служебное авто.

Ранее директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок отказался рассматривать возможность сотрудничества с Ефремовым.

«Я его совершенно не знаю. Но то, что я видел, когда он был артистом театра «Современник» — выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, — для меня было каким-то ужасом», — сказал он.

Выход по УДО

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен, а также напомнил, что исправно работа в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение. После освобождения актеру нужно будет раз в месяц отмечаться в соответствующих органах.

Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

В настоящее время, по информации Mash, актер продолжает ходить на работу в цех, соблюдать режим и запреты пенитенциарного учреждения, «никаких поблажек нет».

Адвокат актера уже получил на руки постановление об УДО. Если сроки освобождения будут срываться, представители Ефремова подадут жалобу на колонию.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada несовместимые с жизнью травмы получил курьер Сергей Захаров. Актер был осужден на 7,5 года колонии.