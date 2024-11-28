Шины, налоги и права: что изменится для водителей с 1 декабря «Газета.Ru» назвала восемь важных изменений для водителей с 1 декабря

В декабре 2024 года российских автомобилистов ждет целый ряд важных изменений: от очередного подорожания машин на сотни тысяч рублей до новых требований к госномерам и покрышкам и срочной замены прав. К чему нужно быть готовыми водителям в конце 2024 года — в материале «Газеты.Ru».

Летнюю резину придется менять

Согласно действующему законодательству, россияне должны поменять летнюю резину на своих автомобилях до наступления календарной зимы — то есть до 1 декабря. При этом водители имеют право использовать как шипованные, так и нешипованные шины. Обязательным условием в этом случае будет наличие маркировки «M+S», «M&S» или «M S», отметили в Минтрансе. Также зимние шины должны быть установлены на всех колесах. За нарушение автомобилистам грозит предупреждение или штраф 500 рублей.

Продление прав

В ближайшее время у некоторых российских водителей закончатся права, однако 23 декабря прошлого года правительство РФ постановлением № 2269 продлило их действие на три года .

Речь о документах, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах. Это касается как водителей-частников, так и тех, кто работает профессиональным шофером. Таким автомобилистам не нужно посещать отделы МРЭО ГИБДД — продление удостоверения осуществится автоматически.

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Однако это не касается граждан, чьи удостоверения должны были стать недействительными еще в 2022 году, им тоже автоматически продлевали права на три года в рамках ковидных послаблений. Таким водителям придется поспешить, чтобы успеть пройти полную процедуру замены водительских документов.

Триколор станет обязательным

До окончания 2024 года в ГОСТ внесут изменения, закрепляющие обязательное присутствие российского триколора на автомобильных номерах.

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«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ —

флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным»,

— рассказал автор инициативы, депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ныне действующий ГОСТ 1993 года допускает изготовление и установку на автомобили номеров как с российским триколором, так и без него, но с рельефными буквами RUS в поле кода региона.

Техосмотр подорожает

До 20 декабря власти российских регионов определят новые тарифы на техосмотр автомобилей.

Так, в Еврейской автономной области, Ростовской и Амурской областях, Ставропольском крае, Тюменской и Самарской областях и Республике Мордовия стоимость техосмотра уже решили поднять на 7,3-7,4%. На данный момент дешевле всего процедура обойдется в Тюменской области (1 тыс. рублей), а дороже — в Амурской области (1,6 тыс. рублей).

Однако обновленные тарифы начнут действовать только со следующего года.

Транспортный налог и проезд для электрокаров по платникам

Россияне должны оплатить транспортный налог за 2023 год до 2 декабря 2024-го. Обычно крайний срок оплаты приходится на 1 декабря, однако в этот раз оно выпадает на воскресенье. Узнать сумму налога россияне могут в региональном отделении налоговой, на сайте или в приложении ФНС и на «Госуслугах».

Если же гражданин не оплатит налог, то ему будут начислять пени за каждый день просрочки в качестве наказания.

До окончания 2024 года для владельцев электрокаров в Москве действуют льготы — нулевой транспортный налог. По словам мэра Сергея Собянина, льготу продлят и на 2025 год.

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Бесплатный проезд для электромобилей по российским «платникам» действует до конца декабря 2024 года. Предполагается, что документ продлят в следующем году, однако точной информации пока нет.

Автомобили опять подорожают

«Газета.Ru» сообщала, что новый утильсбор будет включен в розничные цены на автомобили в России в конце 2024 года. Это касается как импортеров, так и отечественных производителей.

О том, что «АвтоВАЗ» может повысить цены на Lada в декабре этого года, а затем в январе 2025-го, ранее сообщал Telegram-канал Mash. Однако «АвтоВАЗ» эту информацию опроверг, назвав не соответствующей действительности.

Куда хуже обстоят дела с популярными китайскими иномарками, которые ввозят в Россию в рамках параллельного и «серого» импорта, они подорожают на 250-300 тыс. рублей, ранее писала «Газета.Ru».

Такси подорожает

Цены на такси в России до конца года должны еще подрасти из-за повышенного спроса на услуги перевозчиков, а также нехватки кадров, говорят эксперты.

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«Честно было бы назвать подорожание на 30-40%. С начала года уже есть подорожание на 15-20% в Москве и области», — рассказал председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов в беседе с Pravda.Ru

Председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков заявил, что услуги такси к новогодним праздникам в России могут подорожать на 20%. По его словам, влияние на это оказали общая инфляция, удорожание топлива, запчастей и компонентов.