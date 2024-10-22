Цены на автомобили резко вырастут к Новому году. Кто их уже поднял? Автоэксперт «За Рулем» Кадаков: цены на автомобили вырастут к Новому году

Не менее 13 китайских автокомпаний подняли цены на новые автомобили в России из-за повышения ставок утильсбора. Остается два месяца, чтобы успеть купить некоторые машины до подорожания. Ожидается, что до конца декабря импортеры полностью впишут новый сбор в цену транспортных средств. Их примеру последуют и отечественные автопроизводители – «АвтоВАЗ», УАЗ и ГАЗ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

После вступления в силу постановления правительства России о повышении с 1 октября утилизационного сбора на 70-85% для легковых автомобилей по меньшей мере 13 китайских компаний переписали ценники на свои модели.

Так, паркетник Jaecoo J7 в двух комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей, кроссовер J8 — на 50 тыс. рублей во всех версиях. Рост цен на Omoda C5 составил 30-50 тыс. рублей, на седаны S5 и S5 GT — 50 тыс. рублей.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

На те же 50 тыс. рублей в октябре подорожали кроссоверы VGV U70 Pro и U75 Plus, бензиновые внедорожники Tank 300 и Tank 500 также выросли в цене на 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Также подорожал практически весь модельный ряд Geely, Belgee и Knewstar (подробнее см. инфографику «Газеты.Ru»). Бренд Haval увеличил стоимость модели кроссовера H3 и внедорожника H9, а на новый паркетник M6 снизил размер скидки.

У Chery на 10-50 тыс. рублей выросли цены на Arrizo 8, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max. Changan на 100 тыс. рублей увеличил стоимость кроссоверов CS55 Plus и обновленного CS95, Jetour T2 подорожал на 200-250 тыс. рублей в зависимости от комплектации, а у Exeed выросли в цене три модели: RX и TXL — на 60 тыс. рублей, VX — на 50 тыс. рублей.

close VGV U70 Pro VGV

Перечисленные автокомпании не объяснили рост цен, но дистрибьютор собираемых на калининградском «Автоторе» автомобилей Forthing, компания Ixen Motors, напрямую связал октябрьское подорожание с ростом утильсбора.

«Причиной корректировки цены бюджетного Forthing T5 стало повышение утилизационного сбора на автомобили, вступившее в силу 1 октября 2024 года. После этой даты размер утилизационного сбора на новые автомобили с двигателем объемом от 1 до 2 л увеличился на 255,6 тыс. рублей», — заявили в компании.

На этом фоне глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов (завод активно продвигал повышение утильсбора в 2023 и 2024 годах и его поэтапный рост в течение шести лет) сообщил, что цены на Lada не вырастут в этом году.

До этого «АвтоВАЗ» приветствовал повышение утилизационного сбора в качестве меры укрепления технологического суверенитета.

«Поэтапное повышение утилизационного сбора станет весомым стимулом для иностранных брендов инвестировать в производственные проекты на территории нашей страны, локализовывать своих поставщиков и создавать партнерские проекты с российскими автопроизводителями», — заявляла компания.

Подорожали заранее

Поскольку о повышении утилизационного сбора было известно заранее, автопроизводители начали закладывать его в цену автомобилей еще до 1 октября, полагает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Повышение цен в октябре точно связано с повышением утильсбора . Они начали это делать еще до этой даты, но с 1 октября это стало более заметно, в среднем прибавляли по 50-100 тыс. рублей. С включением в цену нового «утиля» вряд ли будут какие-то резкие движения, на это потребуется несколько месяцев», — заявил Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

close Changan

После 1 октября последует новое повышение ставок сбора. Теперь этот процесс в России будет постоянным, сказал он. Из всех китайских автомобильных брендов производство полного цикла в России только у Haval, поэтому повышение утильсбора бьет практически по всем участникам рынка, указал эксперт.

«Насколько быстро изменится ситуация с контрактной сборкой на «Автоторе» и выпуском автомобилей Exeed на бывшем заводе Mercedes-Benz — сложно говорить», — добавил Мосеев.

Автомобили резко подорожают к Новому году

Новый утильсбор будет включен в розничные цены на автомобили в России уже до Нового года, предположил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в разговоре с «Газетой.Ru».

close Geely Cityray Geely

«Октябрьское повышение цен на автомобили напрямую связано с утильсбором, до конца года почти все так или иначе впишут это увеличение в ценники, а кто-то – даже больше, из-за следующего увеличения. У одних автокомпаний этапов роста цен больше, у других меньше. Все зависит от количества непроданных машин на складах, спроса на конкретные модели», — сказал он.

По его мнению, автопроизводители и дилеры не будут брать на себя дополнительную финансовую нагрузку и переложат ее на потребителя, а вслед за китайскими автопроизводителями переписать ценники будут вынуждены и отечественные производители – как минимум на уровень инфляции .

«Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов недавно заявил, что до конца года повышения цен на Lada не будет. Будут ли они повышаться в следующем году — очевидно, потому что «АвтоВАЗ» и многие другие компании поднимают цены как минимум на уровень инфляции. Это касается и ГАЗа, и УАЗа, и Haval, и других компаний, выпускающих у нас автомобили. Они живут в едином ценовом поле и смотрят, что делают конкуренты», — заключил Кадаков.