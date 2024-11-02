Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о «последнем шансе» купить иномарки по старым ценам

Autonews: у дилеров еще остались «старые» партии машин Kia, Hyundai и Toyota

close
Toyota

На сегодняшний день у российских дилеров остаются партии автомобилей Kia, Toyota, Hyundai, ввезенные в страну по параллельному импорту и до резкого повышения утильсбора на иномарки. Об этом сообщило издание Autonews.

В статье говорится, что россияне имеют «последний шанс» приобрести кроссоверы Toyota RAV4. Продавцы утверждают, что эта модель остается самой популярной у граждан среди линейки японского бренда. Эти машины все еще можно купить в московском автосалоне «Автомир», там их осталось несколько штук.

Так, модель 2024 года выпуска с двухлитровым бензиновым мотором обойдется в 4,91 млн руб. При этом в салоне отметили, что в связи с резким повышением утильсбора стоимость этих кроссоверов в ноябре-декабре вырастет на 250-300 тыс. руб.

«От поставок по параллельному импорту мы не отказываемся», — добавили в «Автомире».

Накануне сообщалось, что утильсбор стал главным фактором роста цен на автомобили в России. Еще один фактор — курс рубля.

Ранее Набиуллина обвинила идею повышения утильсбора на автомобили в разгоне инфляции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами