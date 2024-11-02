Россиянам рассказали о «последнем шансе» купить иномарки по старым ценам

На сегодняшний день у российских дилеров остаются партии автомобилей Kia, Toyota, Hyundai, ввезенные в страну по параллельному импорту и до резкого повышения утильсбора на иномарки. Об этом сообщило издание Autonews.

В статье говорится, что россияне имеют «последний шанс» приобрести кроссоверы Toyota RAV4. Продавцы утверждают, что эта модель остается самой популярной у граждан среди линейки японского бренда. Эти машины все еще можно купить в московском автосалоне «Автомир», там их осталось несколько штук.

Так, модель 2024 года выпуска с двухлитровым бензиновым мотором обойдется в 4,91 млн руб. При этом в салоне отметили, что в связи с резким повышением утильсбора стоимость этих кроссоверов в ноябре-декабре вырастет на 250-300 тыс. руб.

«От поставок по параллельному импорту мы не отказываемся», — добавили в «Автомире».

Накануне сообщалось, что утильсбор стал главным фактором роста цен на автомобили в России. Еще один фактор — курс рубля.

Ранее Набиуллина обвинила идею повышения утильсбора на автомобили в разгоне инфляции.