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Mash: «АвтоВАЗ» повысит цены на Lada уже в 2024 году

Mash: «АвтоВАЗ» повысит цены на Lada в декабре 2024 года и январе 2025-го

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Пресс-служба Lada

«АвтоВАЗ» планирует повысить цены на автомобили Lada в декабре 2024 года и в январе 2025-го. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«АвтоВАЗ» опроверг эту информацию.

По данным Mash, цены на Lada в декабре увеличатся минимум на 50 тыс. рублей и еще на 50 тыс. рублей вырастут в январе. Наибольшее подорожание ожидает Lada Vesta.

«Вилка начинается от 50 тыс. рублей за базовые модели без подушек, ABS, магнитолы и дальше по нарастающей. Сотрудники говорят: Нас ждет что-то неприличное», — утверждается в публикации.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о вероятности повышения цен на Lada в 2025 году.

«Процентная ставка, в основе которой лежит ключевая ставка, является основой роста себестоимости продукции. Это первый фактор, который будет влиять на индексацию», — отметил глава «АвтоВАЗа».

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов пообещал защитить «АвтоВАЗ» от давления иностранных конкурентов.

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