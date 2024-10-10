Россиянам рассказали, когда следует переходить на зимнюю резину

Российским автомобилистам рекомендуется переходить на зимнюю резину, когда среднесуточная температура воздуха понижается до +5-7 °C, а на улице случаются постоянные заморозки. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства транспорта России.

«На Урале это обычно происходит в октябре, а в центральной России — ближе к ноябрю», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что, согласно закону, зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы — 1 декабря. При этом автомобилисты могут использовать как шипованные, так и нешипованные шины. Обязательным условием в этом случае будет наличие маркировки «M+S», «M&S» или «M S», отметили в Минтрансе.

В конце сентября владелец магазина «Покрышка.ру» Алексей Шастов рассказал, что для покупки новых покрышек не следует ждать заморозков. По словам эксперта, если приобрести шины заранее, то у автомобилистов будет возможность выбрать лучшие варианты по соотношению цены и качества. Также им удастся сэкономить.

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