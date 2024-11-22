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«АвтоВАЗ» опроверг повышение цен на Lada уже в 2024 году

«АвтоВАЗ» заявил, что не планирует повышение цен Lada в 2024 году

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Lada

«АвтоВАЗ» не планирует повышать цены на Lada в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель компании Сергей Ильинский.

«АвтоВАЗ» подтверждает, что никаких изменений цен до конца года не будет. Еще раз подчеркиваю, что на ряд базовых моделей мы держим цены с ноября прошлого года», — привел он слова президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

По словам представителя «АвтоВАЗа», информация о том, что среди модельного ряда Lada больше всего подорожает Lada Vesta, также не соответствует действительности.

«И в декабре 2024, и в январе 2025 года не планируется никаких индексаций цен этой модели», — заверил Ильинский.

О том, что «АвтоВАЗ» готовится повысить цены на Lada минимум на 50 тыс. рублей уже в декабре 2024 года, а затем в январе 2025-го, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, на минимальные 50 тыс. рублей вырастет цена самых простых версий автомобилей Lada.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов пообещал защитить «АвтоВАЗ» от давления иностранных конкурентов.

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