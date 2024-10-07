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Россиян предупредили о подорожании техосмотра авто

«Ъ»: до 20 декабря по всей России повысят тарифы на техосмотр авто

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Depositphotos

В России до 20 декабря власти регионов определят новые тарифы на техосмотр автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Обновленные тарифы начнут действовать с 1 января следующего года. Так, в Еврейской автономной области, Ростовской и Амурской областях, Ставропольском крае, Тюменской и Самарской областях и Республике Мордовия стоимость техосмотра решили поднять на 7,3-7,4%. На данный момент дешевле всего процедура стоит в Тюменской области (1 тыс. рублей), а дороже — в Амурской области (1,6 тыс. рублей).

Издание напоминает, что прохождение техосмотра обязательно в случае постановки на учет и перерегистрации в ГИБДД б/у автомобилей, если они старше четырех лет и были куплены на «вторичке». Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что спрос на процедуру вырастет из-за повышения утильсбора и ценников на новые машины.

До этого сообщалось, что в России в ближайшее время стоимость полисов ОСАГО увеличится на 30%. Такой прогноз дал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Основным фактором, способствующим предполагаемому увеличению стоимости полисов ОСАГО, является рост средней суммы выплат.

«Уверен, это случится. И стоимость страховки поднимется на 30%. Возможно – продавят решение за счет увеличения базового тарифа. Или внесут поправки в территориальные коэффициенты. В общем, выход найдут», — сказал Шапарин.

Ранее «АвтоВАЗ» призвал защитить Россию от дешевых иномарок.

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